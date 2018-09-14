Maidenhead United - Halifax Town rakamlar

Maidenhead United ve Halifax Town, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü İngiltere Ulusal Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Maidenhead United 11 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Halifax Town 18 puanda ve 5. sırada. Ev sahibi Maidenhead United, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Halifax Town son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 403 kodlu maçı oynayanlar; Maidenhead United galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 3.10, Halifax Town galibiyet oranı 2.50. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Maidenhead United önceki hafta Boreham Wood mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Halifax Town ise Dagenham & Rbridge maçında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Maidenhead United, 8 gol attı ve 9 gol yedi.

Halifax Town, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Halifax Town, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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