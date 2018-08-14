Maidenhead United - Wrexham maçı istatistikleri

İngiltere Ulusal Lig maçında Maidenhead United ile Wrexham, 14 Ağustos 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:45. Maç öncesi Maidenhead United 1 puanla 22. sırada, Wrexham 7 puanla 5. sırada bulunuyor. Maidenhead United, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Wrexham son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 479 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Maidenhead United kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 3.00, Wrexham sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Maidenhead United önceki hafta Eastleigh mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Wrexham, Solihull Moors karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Maidenhead United, 1 gol attı ve 3 gol yedi.

Wrexham ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Wrexham, 1 gol atarken 0 gol yedi.

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