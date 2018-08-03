Maidstone United - Hartlepool United sahaya çıkıyor

İngiltere Ulusal Lig maçında Maidstone United ile Hartlepool United, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Ev sahibi Maidstone United, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Hartlepool United, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 312 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Maidstone United kazanırsa 2.25, beraberlik çıkarsa 3.00, Hartlepool United sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Maidstone United son haftadaki Halifax Town müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Hartlepool United ise Tranmere Rovers maçında 1-2 kazandı.

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