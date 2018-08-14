Maidstone United - Leyton Orient düellosu

Maidstone United ve Leyton Orient, 14 Ağustos 2018 Salı günü İngiltere Ulusal Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:45. Maidstone United 4 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Leyton Orient 3 puanda ve 13. sırada. Maidstone United, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Leyton Orient, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 480 kodlu maçı oynayanlar; Maidstone United galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 3.00, Leyton Orient galibiyet oranı 2.40. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Maidstone United son hafta oynanan Torquay United maçında 1-0 kazandı.

Leyton Orient, Torquay United karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Maidstone United, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Maidstone United, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

Leyton Orient ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Leyton Orient, 1 gol atarken 1 gol yedi.

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