Putin'in hastalığı ile ilgili yeni iddia 0:00 / 0:00

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in sağlığına dair aylardır pek çok dedikodu ortaya atıldı, Kremlin ise iddiaları sürekli olarak reddetti. Ancak The Sun'ın gerçek olduğunu öne sürdüğü mailler bu tartışmaları yeniden alevlendirmiş olabilir.

Kremlin'e yakın kaynaklar gazeteye Vladimir Putin'in fazlasıyla hasta olduğunu söyledi.

The Sun'ın paylaştığı maillerde Putin'in hastalığın etkilerini azaltmak için sürekli olarak steroid kullandığı öne sürülüyor. Bu hastalıkların da prostat kanseri ve parkinson olduğu belirtiliyor. Maillerden birisinde "Parkinson teşhisi olduğunu ve ilk aşamalarında olduğunu doğrulayabilirim ancak hızla ilerliyor. Bu her şekilde gizlenecek. Putin, ağır steoroid ve ağrı kesici iğnelerde pankreas kanserinin etkilerini de az göstermeye çalışıyor. Normal etkileri dışında hafıza kayıpları gibi anlık yan etkileri de mecvut. Yakın çevresinde Pankreas kanserinin yanı sıra prostat kanseri olduğuna dair iddialar da dönüyor" denildi.

Ancak bu maillerin gerçek olup olmadığına yönelik başka kaynaklardan bir açıklama yapılmadı.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.