Mainz 05 - Augsburg maçı rakamları

Mainz 05 ve Augsburg, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Almanya Bundesliga maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 16:30. 4 puanlı Mainz 05 8. sırada bulunuyor, Augsburg 4 puana sahip ve 6. sırada. Mainz 05, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Augsburg son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 109 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Mainz 05 kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 2.90, Augsburg sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Mainz 05 son hafta oynanan Werder Bremen maçında 1-2 yenildi.

Augsburg, Freiburg karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Mainz 05, 1 gol attı ve 0 gol yedi.

Augsburg, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Augsburg, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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