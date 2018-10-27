Mainz 05 - Bayern Munich maçı öncesi rakamlar

Almanya Bundesliga maçında Mainz 05 ile Bayern Munich, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 16:30. Maç öncesi Mainz 05 9 puanla 12. sırada, Bayern Munich 16 puanla 4. sırada bulunuyor. Mainz 05, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Bayern Munich, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 112 kodlu maçı oynayanlar; Mainz 05 galibiyet oranı 10.00, beraberlik oranı 5.50, Bayern Munich galibiyet oranı 1.10. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

Mainz 05 önceki hafta Werder Bremen mücadelesinde 1-2 yenildi.

Bayern Munich, Stuttgart karşılaşmaında 1-4 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, alan Mainz 05, 3 gol attı ve 1 gol yedi.

Bayern Munich, dış sahada 3 galibiyet, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Bayern Munich 8 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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