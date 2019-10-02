Makarna salatası tarifi, nasıl yapılır?

Makarna çocukların severek yediği bir yemek çeşididir. Makarnadan değişik tatlar oluşturulabilir ve çocukların da zevkle yenmesi sağlanır. Makarnanın farklı salata yapım örnekleri vardır. Hatta isterseniz kendiniz farklı lezzetler oluşturabilirsiniz.
Makarna Salatası Tarifi Malzemeleri:
- Yarım paket kelebek makarna
- 1,5 su bardağı sarımsaklı yoğurt
- 1 su bardağı mayonez
- 5 adet haşlanmış sosis
- 8 adet kornişon turşu
- 1 küçük konserve mısır
- 1 küçük kavanoz garnitür
- 1 çorba kaşığı zeytinyağı
- Maydanoz
- Yarım demet dereotu
- Az yeşil zeytin(çekirdekleri çıkarılır)
- Tuz
- Karabiber
Makarna Salatası Tarifi Hazırlanması:
- Makarnalar önce haşlanır ve suyu süzülür.
- Bu arada diğer tüm malzemeler hazırlanır.
- Hazırlandıktan sonra karıştırılarak makarnanın içerine aktarılarak karıştırılır ve harmanlanır.
- Servis tabağına alınır.
- Afiyet olsun.
YORUMLAR