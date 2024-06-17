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        Haberler Yaşam Makarnacı sincap Bobi piknik alanındaki işletmenin maskotu oldu

        Makarnacı sincap Bobi piknik alanındaki işletmenin maskotu oldu

        Bursa'da bir piknik alanında hizmet veren paintball işletmesinin sahipleri ve çalışanlarıyla adeta dost olan Bobi isimli sincap, tesisin maskotu haline geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 14:11 Güncelleme: 17.06.2024 - 14:11
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        Nilüfer ilçesindeki Balat Atatürk Kent Ormanı'nda, piknik alanının çevresindeki paintball işletmesinin sahiplerinden Toprak Tan Güngör ve çalışanlar, birkaç hafta önce çevredeki ağaçlardan bir sincabın kendilerine yaklaşmaya başladığını fark etti.

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        Ağaçların üstünde yaşayan ve iş yerinin önündeki masada bırakılan yiyecekleri almaya başlayan sincap, bir süre sonra kendisine yaklaşan insanlara alıştı.

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        Güngör ve personel, ellerine aldıkları yiyeceklerle besledikleri sincaba "Bobi" adını verdi.

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        Çevredekilerin kendisine verdiği cips, simit, poğaça gibi yiyecekleri yiyen "Bobi", en çok salçalı makarna yemeyi ve çay içmeyi seviyor.

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        "KENDİSİNİ SEVDİRİYOR"

        Toprak Tan Güngör, yaklaşık 20 yıldır işlettikleri sahada ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi.

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        Bölgenin piknik alanı olarak hizmet verdiğini belirten Güngör, "Burada önceden binicilik alanı da vardı ancak onlar taşındı. Sincabımızın dışında böcekler, köpekler, tilkiler ve çeşitli hayvanlar var." dedi. Güngör, Bobi'nin insana yakın tavırlarının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

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        Birkaç haftadır onunla adeta dost olduklarını vurgulayan Güngör, "Her geldiğinde bize yanaşmaya başladı. Sincap sonuçta, yaklaşmasını bekleyemezdik. Yemek koyduk, elimize yemek aldık, sonra yavaş yavaş su vesaire vermeye başladık. Baktık insana kendisini sevdiriyor, yakınlaşıyor, aramızda bu şekilde bir samimiyet oldu. Önüne ne koysak yiyor" diye konuştu.

         

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        #Makarnacı sincap Bobi
        #Bursa
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