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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Makarnada hedef 1.5 milyon ton - Alışveriş Haberleri

        Makarnada hedef 1.5 milyon ton

        Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği (TMSD) Başkanı Aykut Göymen, 2024'te gerçekleştirdikleri 1,5 milyon tonluk ihracat rakamını yeni yılda korumak istediklerini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 08:22 Güncelleme: 27.01.2025 - 08:22
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        Makarnada hedef 1.5 milyon ton
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        Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği (TMSD) Başkanı Aykut Göymen, geçen yıl hedefledikleri 1,5 milyon tonluk ihracat hedefini yakaladıklarını ve 1 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Afrika ülkelerine yapılan ihracattan memnun olduklarını ve diğer Avrupa ülkelerine yapılacak ihracatı da artırmak istediklerini dile getiren Göymen, şöyle konuştu:

        "Bu yıl 1,5 milyon ton rakamlarını muhafaza edeceğimizi düşünüyorum. Çünkü Afrika'da birçok ülkede çok ciddi anlamda yatırımlar söz konusu. Bu ülkelerde yatırımlar üretime geçtiğinde kendi ülkelerini korumak ve ülkelerindeki üretimi desteklemek amacıyla vergiler koyuyorlar. Bunun dışında Afrika bölgesi, Türkiye'nin büyük pazarlarından bir tanesi. Kendi aralarında yaptıkları birlikler var. Bunların içerisinde yapılan üretim ve ithalatlarda herhangi bir gümrük vergisi yok ancak Türkiye'den gelen ürünlere ciddi anlamda vergi koyulmaya başlandı."

        "SURİYE'YE MAKARNA İHRACATI CİDDİ ANLAMDA HIZ KAZANACAK"

        Göymen, Suriye'ye yeni gelen yönetimle beraber bu yıl da yapılacak ihracatın artacağına inandıklarını ifade etti.

        Suriye'ye ihracatta yeni çalışmalar planladıklarını aktaran Göymen, şunları kaydetti:

        "Son zamanlarda rejim devrildi ve başa gelen yönetim, son birkaç gün içerisinde yeni bir uygulamayla tonda 300 dolar bir vergi uygulaması getirdi. Tabii bu konuda çeşitli girişimlerde bulunacağız ama şu anda ki bu vergi ortamında biraz işimiz zor. Ancak daha sonra bu vergi biraz daha dikkatli bir şekilde incelenirse Suriye'ye makarna ihracatı ciddi anlamda hız kazanacak. Çünkü gıda şu anda Suriye'nin ihtiyacı olan ürünlerin başında geliyor."

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