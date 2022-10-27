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Haberler Gündem Güvenlik Makaron operasyonunda 39 imalathaneye baskın!
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Kaçak tütün ve makaron operasyonunda 39 imalathaneye baskın!

İçişleri Bakanlığı, kaçak tütün ve makaron operasyonunda 39 imalathaneye baskın düzenlendiğini duyurdu

Makaron operasyonunda 39 imalathaneye baskın!
Makaron operasyonunda 39 imalathaneye baskın!
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde yasa dışı tütün mamulü ve makaron satışı yapanlara yönelik 26.10.2022 Çarşamba günü eş zamanlı 'Nefes-2' kod isimli operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon kapsamında yapılan çalışmalar genişletilerek 309 şüpheli yakalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya şöyle devam edildi: "Operasyon kapsamında yapılan çalışmalar genişletilerek 309 şüpheli yakalanmıştır. Yapılan aramalarda ise; 185 milyon 171 bin adet boş makaron, 7 milyon 971 bin adet doldurulmuş makaron, 110 bin 553 paket kaçak sigara, 8 bin 753 kilo kaçak tütün mamulü, 11 bin 362 adet kaçak puro/sigarillo, 5 bin 71 adet kaçak elektronik sigara ve likiti, 9 bin 524 adet bandrol, 6 milyon 237 bin adet sigara sarma kağıdı ele geçirilmiştir. Ayrıca 107 adet sanayi tipi makaron doldurma makinesinin kullanıldığı 39 adet yasadışı imalathane deşifre edilmiştir."

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