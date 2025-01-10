Makas atarken uçuşa geçti!

DHA'nın haberine göre; olay, saat 04.50 sıralarında TEM Otoyolu Ataşehir mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otoyolda seyir halinde olan bir sürücü, iki aracın arasından makas atarak geçmek istedi.

Ancak makas atan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolda savrulmaya başladı. Savrulan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kaza anı otoyolda ilerleyen bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.