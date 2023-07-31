Makas atıp sosyal medyada paylaştı! İşte cezası

Beylikdüzü´nde trafikte makas atıp sosyal medyada paylaştı: 5 bin 451 lira ceza kesildi Beylikdüzü D-100 karayolunda makas atarak ilerleyen ve o anları cep telefonu ile kaydederek, sosyal medyada paylaşan sürücüye 5 bin 451 lira ceza kesildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 31.07.2023 - 16:47 Güncelleme: 31.07.2023 - 16:52 facebook

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