Makas attı, motosikletliyi öldürdü! 1 ay sonra yakalandı

Eyüpsultan'da 21 yaşındaki motosiklet sürücüsüne makas atarak çarpması sonucu ölümüne neden olan Mahmut Paksoy (22) kazadan bir ay sonra yakalandı.

DHA'nın haberine göre 'taksirle öldürme' suçundan mahkemeye sevk edilen Paksoy, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAVAŞLADI SONRA KAÇTI Kaza, 7 Eylül Cumartesi saat 23.00 sıralarında Göktürk- Kemerburgaz Yolu'nda yaşandı. İddiaya göre, 22 yaşındaki Mahmut Paksoy, Kağıthane istikametinde makas atarak ilerliyordu. Sağ şeritten sol şeride geçmek istediği sırada orta şeritte ilerleyen Emirhan Kavraz'ın (21) kullandığı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Kavraz bariyerlere çarparak yere düştü. Otomobil sürücüsü Paksoy ise biraz yavaşladıktan sonra kaçtı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Kavraz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.