Makasçı katil bin 217 gündür firarda 0:00 / 0:00

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Özçelik ve Eray aileleri 8 Haziran 2019 günü Bursa’daki akrabalarını ziyaret ettikten sonra İstanbul İkitelli’deki evlerine dönmek için yola koyuldu. Habertürk'ten Ozan Kelleci'nin haberine göre İlhan Özçelik, araçta yer olmadığı için Bursa’da kaldı. İki aileden 14 kişinin bulunduğu araç, İstanbul’a kadar geldi. TEM Maslak bağlantı yolundaki Harp Akademileri tüneline geldiklerindeyse, arkalarında makas atarak ilerleyen bir araç belirdi. O aracı kullanan Yusuf Arıkboğa'ydı. Arıkboğa, trafikte makas atarak Özçelik ailesinin bulunduğu araca çarptı. YARDIM ETMEDEN KAÇTI Kazanın ardından otoyolda can pazarı yaşandı. Çarpışmanın şiddetiyle araçta bulunanlar yola fırladı. Kazayı görenler, yaralılara müdahale etmek için seferber oldu. 3’ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. 10 kişi de yaralandı. O anlarda Arıkboğa da yakınlarına haber verdi. Kaza mahaline gelen yakınları Yusuf Arıkboğa’yı kaçırdı.

KIZININ DA ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİLER, GERÇEK 19 GÜN SONRA ÇIKTI Kazada eşi ve oğlunu kaybeden İlhan Özçelik'e, kızı H.'nin de öldüğü bilgisi verildi. Gerçek ise kazadan 19 gün sonra ortaya çıktı. Acılı baba İlhan Özçelik, “Büyük kızımla kayınçomun kızı karıştı. Yüzünü tanıyamadığımız bir şekilde geldi. Ben kendi çocuğum biliyordum. Gittik defnettik. 19 gün sonra kızım uyanıyor. Kayınçom kızı olduğunu düşünerek sesleniyor. O da ‘ben kızın değilim, yeğeninim sen benim dayımsın’ diyor. O an anlıyor kayınçom ölenin kendi kızı G. olduğunu” diye o anları anlattı. Özçelik, "Kazada ölüm var. Arabanın içinde olanların hepsi yerde yatıyor. Hiç yardım etmemişler. Arkadaşları gelmiş, onu kaçırmışlar" sözleriyle 4 kişinin ölümüne neden olan sürücüye tepki gösterdi. “POLİSİN DE SAVCININ DA İHMALİ VAR” Yaşanan bu trajik olay ile kazanın ardından Yusuf Arıkboğa’nın bir türlü yakalanamaması akıllara "ihmal mi var?" sorusunu getirdi. Ailenin avukatı Mehmet Önder Mutlu, “Savcı beyin de emniyetin de burada ihmali var. Olay esnasında vefat eden G.E. olmasına rağmen 19 gün boyunca G.’nin ölmediğine, hastanede yattığına ilişkin bilgi verildi. Hasta kendisine geldiğinde H. olduğu anlaşıldı. Bunun sebebi de otopside yapılan yanlışlıklar. Birinci dereceden yakın akrabasının teşhis etmesi gerekirken; dördüncü, beşinci dereceden akrabayla teşhis yapılmış. Bu da yanlış sonuçlar doğurmasına sebep olmuştur” dedi. İhmalin bununla da sınırlı olmadığını belirten avukat Mehmet Önder Mutlu, "Bu kazada ihmal bir değil. Birden fazla. Aracın kiralandığı şahıs polislerin yanında Yusuf Arıkboğa ile telefonla konuşuyor. Yusuf ona gelip teslim olacağını belirtiyor ancak buna rağmen polisler, burada dosya kapsamında iletişimin tespiti yoluyla şahsın yerini tespit etmesi gerekirken bunu yapmamış” ifadelerini kullandı.

ÖLDÜ SANILAN ÇOCUK AİLESİNİ SAVUNMAK İÇİN AVUKAT OLMAK İSTİYOR Kazada annesini ve erkek kardeşini kaybeden H.'nin sağ gözü görme yetisini kaybetti, sol gözüyle ise bulanık görüyor. Bu süreçte okuluna devam eden H., derslerinde zorluk yaşıyor. Kazadan öncesi gelecek hedefi farklı olan H., artık avukat olmak istiyor ve “Büyüyünce avukat olacağım. Bize çarpan adamın yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum. Onun yüzünden hepimiz perişan haldeyiz” diyor. AİLE ÇALMADIK KAPI BIRAKMADI AMA SÜRÜCÜ 1217 GÜNDÜR FİRARİ Baba İlhan Özçelik ve avukatları Mehmet Önder Mutlu, Yusuf Arıkboğa’nın yakalanması için 3,5 yıldır adalet ve hukuk mücadelesi veriyor. Birçok kapı çalmalarına rağmen Arıkboğa’nın nerede olduğu belirsizliğini koruyor. Aile ve avukatlarına göre Arıkboğa yurt dışında olabilir. Avukat Mehmet Önder Mutlu, verdikleri mücadeleyi şu sözlerle anlattı: “Biz emniyete, savcılığa, mahkemeye başvuruyoruz. Başka zaten hukuki olarak başvuracak bir yer yok. Bazı ihmaller var. İhmal olmasa, her şey zamanında yapılsa, belki o gün 4 insanın ölümüne neden olan kişi bu kadar rahat kaçmazdı. En azından özel ekip kurulmuş olsaydı o dönemde, belki şimdi Yusuf Arıkboğa çoktan cezasını almış cezaevinde olacaktı. Hala elini kolunu sallayarak dolaşıyor.”