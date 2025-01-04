Makasçı maganda kağıt toplayıcısına çarptı

Bursa'da makasçı maganda atık kağıt toplayıcısına çarptı
Bursa'da ticari araç sürücüsü, makas attığı esnada atık kağıt toplayıcısının kullandığı elektrikli araca çarpıp devirdi. O anlar bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı
Bursa'da makasçı maganda, makas attığı sırada atık kağıt toplayıcısının elektrikli aracına çarptı. O anlar kameraya yansıdı.
Kaza, Gürsu ilçesi 35'lik yol üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde ticari aracıyla ilerleyen bir sürücü, makas attığı esnada, kağıt toplayıcısının kullandığı seyir halindeki elektrikli araca çarptı.
Park halindeki araçla makas atan araç arasında sıkışan araç, kazanın etkisiyle savrulurken sürücü hafif şekilde yaralandı.
Kaza anı bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansırken, makas atan sürücüye vatandaşlar tepki gösterdi.