Makedon sanatçılar İstanbul'da konser verdi

AA

Kuzey Makedonya Kültür Merkezi'ndeki etkinlik yeni tip koronavirüs önlemleri alınarak gerçekleştirildi.

Konser öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan piyanist İlja Nastavski, İstanbul'da konser verecek olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduğunu belirterek, konserde Türkiye ve Kuzey Makedonya kültürünün bir sentezini sunacaklarını söyledi.

Nastavski, Osmanlı İmparatorluğu döneminden iki milletin ortak bir geçmişe sahip olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Bu konserde de Türkçede 'Köprülü' olarak adlandırılan Makedonya şehrinin müziğini sunacağız. Bu müzikte Osmanlı müziğinin melodisini taşımaktadır. Bu da bu müşterek sentezin bir yansımasıdır. Türk besteciler tarafından yazılan eserleri de müzikseverlerin beğenisine sunacağız."

Konser programında, Sasho Livrinski'nin "Te vidov tebe I se zaljubiv" ile "Mome sedi na pendzere", Ante Grgin'in "Capriccio no 1", Tomislav Zografski'nin "Svita za piano" ile "Marika moma ubava", Fazıl Say'ın "Kumru Ballad" ve Ozan Özgüç'ün "Çanakkale" eserlerinin de yer aldığı geniş bir repertuvar icra edildi.