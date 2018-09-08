Makedonya - Ermenistan sahaya çıkıyor

Makedonya ve Ermenistan, 09 Eylül 2018 Pazar günü UEFA Uluslar Ligi D Ligi Grup 4 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. Makedonya 3 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Ermenistan 3 puanda ve 2. sırada. Ev sahibi Makedonya, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Ermenistan son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 538 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Makedonya kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.00, Ermenistan sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.35, üst oranı 2.15. Karşılıklı gol var 1.75, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Makedonya son haftadaki Slovakya müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Ermenistan, İrlanda karşılaşmaında 2-1 yenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ