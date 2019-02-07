Makedonya NATO'ya katılım protokülünü imzaladı

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NATO üyesi 29 ülke ile Makedonya, Balkan ülkesinin ittifaka üye olmasına yönelik katılım protolünü imzaladı. Böylece Makedonya'nın ittifakın 30. üyesi olmasının yolu açıldı.
Makedonya'nın NATO'ya üyelik sürecinin tamamlanması için, protokolün Türkiye dahil ittifak üyesi tüm ülkelerin parlamentolarında onaylanması gerekiyor.
Yunanistan Parlamentosu, Makedonya'nın resmi adı konusunda 27 yıldır süren tartışmaya son veren anlaşmayı onaylamıştı.
Anlaşmayla, Makedonya'nın resmi adı "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" oldu.
Yunanistan, Selanik kentinin de bulunduğu kuzey bölgesinin adı da Makedonya olduğu için, Üsküp yönetiminin isim ısrarı ile Yunanistan'ın kuzey topraklarında hak iddia ettiğini savunuyor ve bu nedenle Makedonya'nın NATO ve Avrupa Birliği üyeliğini engelliyordu.
Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, katılım protokülünün imzalanmasının ardından, ülkesinin resmi adını "birkaç gün içinde" değiştireceğini söyledi. Dimitrov "Bunun olması kaçınılmaz değildi. Hatta olması ihtimali bile çok azdı" dedi.
Ülkesinin ve Yunanistan'ın liderlerini öven Dimitrov, "Bu, dünyamızı daha huzurlu ve daha iyi bir yer haline getirmek için uğraşan bir aile. Bu yolculuk bizi daha da olgunlaştırdı. Sorumluluk alabileceğimizi, sorunlarla yüzleşebileceğimizi ve bu sorunları çözebileceğimizi kanıtladık. Günler içinde komşularımızla kalan sorunlarımızı da çözeceğiz" diye konuştu.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de bugün için "tarihi bir gün" ifadesini kullandı.
Makedonya'nın ittifaka katılım protokolüne onay veren ilk ülkenin bu hafta Yunanistan olması bekleniyor.
Daha sonra Makedonya isim değişikliğini Birleşmiş Milletler ve diğer kuruluşlara bildirecek.
İsim anlaşmasında neler var?
İsim anlaşması geçen yıl Haziran ayında Yunanistan ve Makedonya başbakanları tarafından imzalanmıştı.
Anlaşmada isim değişikliğinin yanı sıra, her iki ülkenin birbirlerinin topraklarını ilhak etme girişiminde bulunmayacağına dair güvenceler de yer alıyor.
Bir ay içinde toplanacak ortak bir komisyon da, tarihin objektif bir şekilde anlatılması amacıyla her iki ülkedeki tarih kitaplarını inceleyecek.
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