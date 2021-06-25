AA

İlçenin Akçataş mevkisinde Dalaman Açık Cezaevi yakınlarındaki makilik alanda başlayan yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

AA'nın haberine göre, rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 3 yangın söndürme helikopterinin yanı sıra 6 arazöz, dozer, su tankerleri ve çok sayıda orman işçisinin yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Dalaman Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışmalar sürüyor.