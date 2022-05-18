Makine ihracatı 8 milyar doları aştı

AA

Türkiye'nin makine ihracatı, yılın ilk 4 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 11,7 artarak 8,3 milyar dolara yükseldi.

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) verilerine göre, ocak-nisan döneminde Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar doları geçerken, AB ülkeleri içinde en fazla ihracat artışı yüzde 17 ile İtalya'da gerçekleşti.

ABD'ye miktar bazında ihracat ilk 4 ayda Ocak-Nisan 2021 ile aynı seviyede olmasına karşın elde edilen gelir yüzde 12,6 artış kaydetti. Savaşın devam ettiği Ukrayna'ya makine ihracatı 67,7 milyon dolarda kalırken, yüzde 17,5 artışın yaşandığı Rusya'da bu rakam 250 milyon dolara yaklaştı.

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'ya yapılan makine ihracatının yıl sonunda 3 milyar doları aşmasını beklediklerini kaydetti.

Küresel makine ticaretinde rekabetin temel koşullarının Almanya'da belirlendiğini ifade eden Karavelioğlu, "Alman imalatçılara makine satabilen ülkelerin teknolojide ileri bir seviyede olduğu kabul edilir. Almanya ile ileri seviye iş birliklerinin zeminini hazırladık. Çekirdeğinde makine sanayisinin olacağı bir stratejik ortaklıktan Türkiye ekonomisi çok olumlu etkilenir." dedi.

YENİ TEDARİK MERKEZİ TÜRKİYE

Kutlu Karavelioğlu, Almanya'da 10 bin üyesi bulunan Almanya Satınalmacılar Birliği'nin (BME) yaptığı son araştırmaya değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"BME üyeleri, yılda 1,3 trilyon avro büyüklüğünde satın alma işlemi yapıyor. Ankete katılan Alman işletmelerin yüzde 75'i olası bir doğal gaz ambargosu gündeme geldiğinde kendilerinde ve iç tedarikçilerinde üretimin tamamen duracağına inanıyor. Anket, Alman firmalarının tedarik radarını öncelikle Türkiye'ye yönelttiklerini gösteriyor. Satın almacılar, işlerini garanti altına alabilmek için AB ülkeleri dışında, en önemli tedarik merkezi olarak Türkiye'yi görüyor."

Karavelioğlu, Almanya'dan her ay 250 milyon dolarlık makine siparişi geldiğini belirterek, "İşletmelerimize son 2 aydır başta Almanya olmak üzere AB genelindeki firmalardan gelen ziyaretler ve siparişler artıyor. Ancak Almanya'nın mevcut durumdan çok daha fazla bir potansiyel taşıdığını biliyoruz. Avrupa müşteri portföyümüzü hızla zenginleştireceğiz ve ürün portföyümüzü zenginleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Gelecek dönemde yurt dışındaki etkinlik ve fuarlarda daha fazla görünürlük sağlayarak potansiyel müşterileri ile daha yakın temaslar kuracaklarını aktaran Karavelioğlu, yaklaşık 4 yıldır partner olarak çalıştıkları BME ile ortak satın alma etkinlikleri organize edeceklerini bildirdi.

İTHALAT HIZ KESİYOR

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Karavelioğlu, ilk çeyrekte makine ihracatının yüzde 9,3 artarken, ithalattaki yükselişin yüzde 2,8'de kaldığını belirterek, üretimin arttığını ve ithalatın hız kestiğini söyledi.

Üretimlerinin ve yatırımlarının rakip ülkelerden fazla arttığını kaydeden Karavelioğlu, AB makine sanayisinin yüzde 12 üretim artışı sağladığı 2021'de Türkiye'nin üretimindeki yükselişin yüzde 32 olarak gerçekleştiğini aktardı.

Karavelioğlu, "Bu gidişi koruyabilirsek makine dış ticaretinden verdiğimiz açığı yeniden 10 milyar doların altına çekebileceğiz ve dış fazla yaratmak hedefimize daha hızlı adımlarla ilerleyeceğiz." dedi.