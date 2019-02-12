Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, "2018 yılında ihracatını en fazla artıran sanayi gruplarından biri olan makine sektörü, bu yıl için belirlediğimiz 20 milyar dolar ihracat hedefine uygun olarak, iyi bir başlangıç yaptı" dedi.

Geçen yıl 17.1 milyar dolar ihracatla, ithalatı karşılama oranını yüzde 64 seviyesine çıkaran makine sektörü Ocak ayında 1,3 milyar dolardan fazla ihracat yaptı. Sektörün gelişmiş ülkelerdeki marka gücünü yükselten çalışmalar devam ederken, Karavelioğlu ihracatçıların yeni pazarlara erişimini artırmayı hedeflediklerini belirtti:



"Türk makine sanayi ileri teknolojiye uygun üretim altyapısıyla gelişmiş ülke pazarlarında talep gören canlı bir sektördür. Ocak ayında da faaliyetlerimiz hız kesmeden devam etmiş, Almanya, ABD, İngiltere, İtalya ve Fransa en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz pazarlar olmuştur. Bununla beraber ihracat artış hızımızın Cezayir, Polonya ve Fas gibi ülkelerde yüzde 20'leri geçtiğini görüyoruz. Sanayiinin tüm alt dallarında müşterilerimizin makine ihtiyacına yanıt verirken, Türk makine sektörünün pazar çeşitliliğini artırmayı amaçlıyoruz."

"ULUSLARARASI TANITIM ÇALIŞMALARINDA HIZ KESMEYECEĞİZ"

Makine İhracatçıları Birliği uluslararası tanıtım çalışmaları kapsamında 5-8 Şubat tarihleri arasında Almanya´nın Leipzig kentindeki INTEC fuarına katıldı. Fuarla eşzamanlı olarak, 19 Türk firmasının işbirliğiyle düzenlenen Ticaret Heyeti kapsamında Türk ve Alman firmaları ikili görüşmeler yaparken, Türkiye'nin makinecileri de Almanya'daki kuruluşlarla temaslarını artırdı.

VEMAS, Fraunhofer Enstitüsü, IHK Chemnitz, tesis ve firma ziyaretleri ile Türk-Saksonya İşbirliği Forumu, etkinlik katılımları, ikili iş görüşmeleri, firma ve fuar ziyaretinin olduğu yoğun programlı bir heyet organizasyonuna katıldıklarını belirten Karavelioğlu şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ürünlerimizin kalitesini anlatmak, müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarına ilk ağızdan yanıt vermek marka çalışmalarımızın önemli bir boyutunu oluşturuyor. Katıldığımız organizasyonlarda geniş bir satın almacı grubuna sektörümüzün gücünü anlatıyoruz. INTEC Leipzig´te Türkiye ile beraber 31 ülke daha vardı, tanıtım faaliyetlerimiz sektörümüzün yeni pazarlara açılması noktasında önemli bir fırsat oldu."

Fuar kapsamında düzenlenen Ticaret Heyeti´nin verimli geçmesinden ve Almanya'da işbirliği yaptıkları kuruluşların Türk Heyetine olan destek ve ilgisinden büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Karavelioğlu sözlerini şöyle tamamladı:

"Uluslararası rekabette daha güçlü olmak için, üretimdeki gücümüzü pazarlama alanında da göstermek mecburiyeti hissediyoruz. Haziran ayında Dusseldorf´da bir heyet daha gerçekleştireceğiz. Almanya'daki muhataplarımızla yıl içinde Türkiye'de de bir araya gelmeyi sürdüreceğiz. Uluslararası tanıtım çalışmalarında hız kesmeden Meksika, Hindistan, Rusya ve Çin´de de heyet organizasyonu yapacağız. Çalışmalarımızın sektörümüzün performansına yaptığı katkıdan memnunuz."