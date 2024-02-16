Makine ihracatı ocakta 2,1 milyar dolar oldu

Makine İhracatçıları Birliği'nden (MAİB) yapılan açıklamaya göre, geçen yılın son çeyreğini yatay bir seyirle ve toplam 7 milyar dolar ihracatla kapatan makine ihracatı, 2024'e miktar bazında 7 bin ton, değer bazında 50 milyon dolar eksilerek başladı.

Aylık bazda evsel ve endüstriyel soğutma makineleri ile takım tezgahları ihracatında düşüş gözlenirken; içten yanmalı motorlar, tekstil ve konfeksiyon makineleri ile türbin, turbo-jet ve hidrolik sistemlerde artış yaşandı.

Ocakta en büyük iki ihracat pazarı Almanya ve ABD'ye ihracat artarken, küresel bankacılık sisteminin müdahalesi neticesinde Rusya'ya dış satımda yüzde 30'a yakın düşüş yaşandı.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, dünyada makine üretimi ve ihracatının artmadığı 2023'ü üretimde yüzde 22,9'luk, ihracatta ise yüzde 10,6'lık yükselişle kapattıklarını anımsattı.

Türkiye'nin ana ihracat pazarı Avrupa Birliği'nde yaşanan olumsuz gelişmelere değinen Karavelioğlu, bu bölgedeki yatırımlardaki isteksizliklerden, taleplerin ertelenmesinden ve makine sektörünün üretiminin düşmesinden bahsetti.

Karavelioğlu, son yıllarda Avrupa ülkelerinin makine sektöründe Türkiye'de yetişen nitelikli işgücünü çekmeye çalıştığını kaydederek, mühendis ve yazılımcılara yönelik açık hamlelerin KOBİ'ler üzerinde yükselen sektörün geleceği açısından tehdit oluşturduğunu anlattı.

Kutlu Karavelioğlu, "Türkiye'nin makine fabrikaları önce savunma sanayimize, oradan da Avrupa'ya tasarımcı ve teknik insan yetiştirip ihraç eden bir eğitim öğretim kurumuna dönüştü; bir diploma vermediğimiz kaldı. Fikri mülkiyet meselesi bir yana, bu kayıpların işin idamesine yönelik ağır bedelleri olacağını görmek durumundayız." açıklamasında bulundu.

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"YENİ SİPARİŞLERİN BİR KISMI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOŞULLARINA BAĞLANACAK"

MAİB Başkanı Karavelioğlu, yaza doğru artması beklenilen siparişlerin bir kısmının sürdürülebilirliğe dair yeni koşullara bağlanacağına dikkati çekerek, işletmelerin Avrupa Yeşil Mutabakatı ile uyumunun öneminden bahsetti.

Bu konudaki faaliyetlerine değinen Karavelioğlu, "Sürdürülebilirlik Eylem Planı Raporumuzda çizdiğimiz yol haritasını somut pratiğe dönüştürmek ve tasarlanan reçetelerin firmalar ölçeğinde hayata geçmesine öncü olabilmek amacıyla türlü yöntem ve araçlar geliştiriyoruz. İkiz Dönüşüm UR-GE Projemiz, ihtiyaç analizi ve küme yol haritası oluşturulması konusunda Ticaret Bakanlığımızın en iyi uygulama örneği ödülüne layık görüldü." açıklamasında bulundu.

"MAKİNE SEKTÖRÜ KENDİ YAĞIYLA KAVRULMAZ"

Kutlu Karavelioğlu, yüksek katma değerli ihracatçı sektörlerin, gelişmiş ülkelerin tamamında ekonominin göz bebeği kabul edildiğine vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Makine sektörümüzün pandemi öncesi 2019'a göre yüzde 70 daha fazla miktarda üretim, yüzde 40 daha fazla değerde ihracat yapar hale gelmesinde, teknoloji ve ürünlerin çeşitlenip katma değerinin ve rekabetçiliğinin artmasında, çevikliğinin ve dayanıklılığının pekişmesinde devletin koruyucu ve kollayıcı mekanizmalarının büyük rolü olduğunu hep söylüyoruz. Bu durumun ileri ülkelerden başlayarak kendi teknolojilerini geliştirmek iddiasındaki bütün ülkeler için geçerli olduğunu da sık sık yinelemek lüzumu duyuyoruz."

Karavelioğlu, bu desteklerin olmaması veya devam etmemesi halinde KOBİ yapısındaki sektörün dünyanın hiçbir yerinde kendi yağı ile kavrulamayacağını bildirdi.

İthalatta yaşanan artışa işaret eden Karavelioğlu, "İthalat rejiminde alınan tedbirlerin başarılı olabilmesi için Yatırım Teşvik Mevzuatımızdaki açık kapıların acilen kapatılması gerektiğini düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.