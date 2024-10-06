Makine mühendisinin feci ölümü
Samsun'da 10. katındaki evinin balkonundan düşen 2 çocuk babası 45 yaşındaki makine mühendisi hayatını kaybetti.
Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Barış Özdemir, Derebahçe Mahallesi'nde bulunan 13 katlı Yenişehir Sitesi'ndeki 10. kattaki dairesinin balkonundan düştü.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Barış Özdemir, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.
Özdemir, hastanenin acil servisinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Barış Özdemir'in eşinin öğretmen olduğu, olay sırasında çocuklarının da dershanede olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.