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        Haberler Gündem Güncel Makine mühendisinin feci ölümü | Son dakika haberleri

        Makine mühendisinin feci ölümü

        Samsun'da 10. katındaki evinin balkonundan düşen 2 çocuk babası 45 yaşındaki makine mühendisi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 16:44 Güncelleme: 06.10.2024 - 16:44
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Barış Özdemir, Derebahçe Mahallesi'nde bulunan 13 katlı Yenişehir Sitesi'ndeki 10. kattaki dairesinin balkonundan düştü.

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        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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        Barış Özdemir, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

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        Özdemir, hastanenin acil servisinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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        Barış Özdemir'in eşinin öğretmen olduğu, olay sırasında çocuklarının da dershanede olduğu öğrenildi.

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        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Samsun
        #ölüm
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