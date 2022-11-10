Makineye kıyafetini kaptıran kıç çocuğunun feci sonu!

Hatay'da, çalıştığı fabrikada narenciye paketleme makinesine kapılan Dicle Nur (14) kurtarılamadı.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Erzin ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'ndeki bir narenciye paketleme fabrikasında meydana geldi. Mevsimlik işçi olarak çalışan Dicle Nur Selçuk meyve paketlerken kıyafetini makinenin makarasına kaptırdı.
HASTANEDE KURTARILAMADI
Yaralanan Selçuk, diğer çalışanların ihbarı üzerine fabrikaya sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Erzin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Dicle Nur Selçuk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
AİLESİ GÖZYAŞLARIYLA BEKLEDİ
Bugün sabah saatlerinde Selçuk´un ailesi cenazeyi teslim almak için Adana Adli Tıp Kurumu´nun önüne geldi. Mehmet Resul Selçuk, kızının cenazesini beklerken ayakta durmakta zorlandı. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Dicle Nur Selçuk´un cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Diyarbakır´ın Dicle ilçesine gönderildi.
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