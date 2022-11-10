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Haberler Gündem 3. Sayfa Makineye kıyafetini kaptıran kıç çocuğunun feci sonu!
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Hatay'da korkunç iş kazası! Kız çocuğu makineye kıyafetini kaptırdı

Hatay'da, çalıştığı fabrikada narenciye paketleme makinesine kıyafetini kaptıran 14 yaşındaki Dicle Nur Selçuk, ağır yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan kız çocuğu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu'nun önüne kızlarının cenazesini bekleyen aile gözyaşlarına boğuldu

Makineye kıyafetini kaptıran kıç çocuğunun feci sonu!
Makineye kıyafetini kaptıran kıç çocuğunun feci sonu!
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DHA

Hatay'da, çalıştığı fabrikada narenciye paketleme makinesine kapılan Dicle Nur (14) kurtarılamadı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Erzin ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'ndeki bir narenciye paketleme fabrikasında meydana geldi. Mevsimlik işçi olarak çalışan Dicle Nur Selçuk meyve paketlerken kıyafetini makinenin makarasına kaptırdı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Yaralanan Selçuk, diğer çalışanların ihbarı üzerine fabrikaya sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Erzin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Dicle Nur Selçuk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

AİLESİ GÖZYAŞLARIYLA BEKLEDİ

Bugün sabah saatlerinde Selçuk´un ailesi cenazeyi teslim almak için Adana Adli Tıp Kurumu´nun önüne geldi. Mehmet Resul Selçuk, kızının cenazesini beklerken ayakta durmakta zorlandı. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Dicle Nur Selçuk´un cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Diyarbakır´ın Dicle ilçesine gönderildi.

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