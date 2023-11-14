Makyajın evde de yapılabileceğini kanıtlayan en iyi amatör makyajlar
Güzel bir makyaj yapmak için bir makyaj sanatçısına gerek yok. Bunun birkaç doğru ürün ve iyi bir uygulama yeterli.
"Kendimle buluşmaya hazırım."
"'Makyajsız' makyaj görünümü yaptım."
"Arkadaşımın resmi töreni için makyajını yaptım!"
"Anneme yaptığım makyajın öncesi ve sonrası!"
"Anneme makyaj yaptım!"
"Yapabildiğim kadar en geleneksel Hollywood görünümünü elde ettim."
"Randevu gecesi."
"İş öncesi ve sonrası makyaj."
"Gidecek hiçbir yerin olmadığında makyaj her zaman harika görünür."
"Kistik sivilcem var ama birisi bana bugün cildimin güzel göründüğünü söyledi."
"'Bebeğim 10 dakikalık şekerleme yapıyor' yüzüm."
"Grunge'dan ilham alan dumanlı göz ve havalı dudak."
"Nisan ayındaki düğünüm için kendi makyajımı yapma pratiği yapıyorum. Amacım hâlâ kendim gibi görünmek ve makyajı oldukça doğal tutmak."
"Her gün 15 dakika alan muhteşem yüzüm."
"Makyajsız ve doğal görünümlü makyaj."