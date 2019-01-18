Alman üretici BMW'nin, 'amiral gemisi' olan sedan modeli 7 serisi, makyajlı hali ile ortaya çıktı. Çin'in Şangay kentinde düzenlenen lansman etkinliğinde tanıtılan modelin, böylece öncelikli olarak hangi pazarı hedeflediği de belli olmuş oldu. Öyle ki Çin, BMW'nin tüm dünya satışlarının yüzde 25'ini oluşturuyor.

IZGARASI YÜZDE 40 BÜYÜDÜ

Markanın geçtiğimiz aylarda tanıttığı 7 koltuklu SUV'u X7'den izler taşıyan makyajlı 7 serisinde, teknik anlamda da birtakım iyileştirmeler yapıldığı belirtiliyor. Tasarımdan başlamak gerekirse, modelin ön yüzünde en dikkat çeken yeniliğin yaklaşık yüzde 40 oranında büyüyen markaya has böbrek şeklindeki ızgaraların olduğu görülüyor. İnceltilen ön farlarda lazer teknolojisi kullanılırken, gündüz farlarının da tasarımı X7 ve X5'tekine benzer hale getirilmiş.

Otomobilin arka kısmında da değişikliler yapan BMW, stop grubunu 35 mm inceltirken, bagaj kapağını boydan boya saran krom çıtanın altına led stop şeridi yerleştirmiş.

Aks mesafesine göre iki farklı versiyonu bulunan 7 serisi, hem standart hem de long versiyonun uzunluğunun 22 mm artırıldığı açıklandı.

CAM KALINLIĞI 5 MM ARTTI

7 serisinin iç mekanında ise karoserindeki kadar büyük değişim görülmüyor. Koltukların desenlerinin değiştiği ilk bakışta fark edilirken, dijital gösterge grubunun yenilendiği ve direksiyon üstündeki kumanda elemanları arasına sürüş asistanı kontrollerinin eklendiği açıklanıyor. İç mekanda ahşap döşemelerin de yenilendiği verilen bilgiler arasında.

BMW zaten sessiz olan iç kabini dış dünyadan daha da koparmak için cam kalınlıklarını 5 mm kadar artırdığı açıkladı. Yenilenen 7 serisinin Nisan ayında satışa başlanması hedefleniyor. Aracın fiyatları hakkında ise henüz bir bilgi verilmedi.

12 SİLİNDİRLİ MOTORU 585 BEYGİR GÜÇ ÜRETİYOR

BMW'nin ürün gamının zirvesinde bulunan 7 serisinin motor kaputunun altında da bir dizi yenilik göze çarpıyor. 750Li xDrive ve 750i xDrive versiyonlarında 530 beygir gücünde sekiz silindirli 4.4 litrelik benzinli bir motora yer veren Alman marka, 585 beygir gücünde 12 silindirli 6.6 litrelik bir benzinli seçeneği de M760Li xDrive ismiyle satışa sunulacak.

Her iki motor seçeneğinde güç dört tekerleklere birden aktarılırken, M760Li xDrive'in 0’dan 100 km/s hıza 4.1 saniyede çıkabildiği belirtildi. Modelin dizel motor seçeneklerinin de 265, 320 ve 400 beygirlik ünitelerden oluştuğu açıklandı. Modelin hibrit versiyonunun ise 394 beygir güç ürettiği aktarılıyor.