Skoda'nın amiral gemisi Superb, makyajlı hali ile Türkiye'de satışa sunuldu.

Volkswagen Passat ile aynı platformda üretilen ve D-segmentte yer alan otomobil, hurda teşviki dahil 158 bin 300 TL'den başlayan fiyatlar ile bayilerde yerini aldı.

Yeni Superb'in detaylı fiyat bilgisi ise şu şekilde;

2'si dizel biri benzinli olmak üzere toplam 3 farklı motor seçeneği ile gelen Superb, 5 farklı donanım paketi ile tercih edilebiliyor.

Giriş versiyonunda 1.5 TSI 150 beygir gücünde benzinli motor ve 6 ileri manuel şanzıman ile alınabilen otomobil, en üst versiyonda ise 2 litrelik 190 beygir gücünde dizel motor 7 ileri DSG çift kavrama otomatik şanzıman ile geliyor.

Bu motor seçeneğinde 4x4 sürüş özelliği bulunuyor.

Superb'in 1.6 litrelik dizel motoru ise sadece 7 ileri DSG şanzıman ile alınabiliyor. Bu motoru gücü makyaj öncesinde olduğu gibi 120 beygir olarak açıklanıyor.