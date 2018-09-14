Malaga - Cordoba maçı rakamları

Malaga ve Cordoba, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü İspanya 2.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Malaga 12 puanla 1. sırada, Cordoba 2 puanla 19. sırada bulunuyor. Ev sahibi Malaga, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Cordoba son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 477. İddaa'da Malaga kazanır 1.40, berabere biter 3.50, Cordoba kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Malaga önceki hafta Granada 74 mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Cordoba, Malaga karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Malaga, 2 gol attı ve 0 gol yedi.

Cordoba ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Cordoba, 0 gol atarken 3 gol yedi.

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