Malaga - Numancia maçı öncesi rakamlar

İspanya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Malaga, 29 Ekim 2018 Pazartesi günü Numancia takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 23:00. Malaga 22 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Numancia 13 puanda ve 11. sırada. Malaga, son 2 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Numancia, son 2 maçında 1 galibiyet, 1 beraberliklik performans sergiledi.

İddaa'dan 614 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Malaga kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.10, Numancia sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.

Malaga son hafta oynanan Numancia maçında 1-1 berabere kaldı.

Numancia, Malaga karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Malaga, evinde 5 galibiyet, yaşadı ve 8 gol atıp 1 gol yedi.

Numancia, dış sahada 3 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Numancia 6 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.

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