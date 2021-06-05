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Malala Yusufzay: ''Vizyonu ve misyonu olan genç bir kızın kalbinde taşıdığı gücü bilirim.’’

10 yıldır fazla bir süredir eğitim hakkı için mücadele eden 23 yaşındaki Malala Yusufzay, Britanya’daki Vogue dergisine röportaj verdi. Oxford diploması sahibi Malala, açıklamalarında eğitim hakkı vurgusu vardı.

Malala Yusufzay: ''Vizyonu ve misyonu olan genç bir kızın kalbinde taşıdığı gücü bilirim.’’
Nobel Barış Ödüllü Malala Yusufzay’dan eğitim hakkı vurgusu
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HABERTURK.COM

2014 Nobel Barış Ödülü sahibi Pakistanlı Malala Yusufzay, 9 Ekim 2012 tarihinde okul servisinde yakın mesafeden açılan bir ateşle başından ve boynundan vuruldu.

Malala'nın kendi kitabında aktardığı gibi, olay, Taliban kuvvetlerinin Pakistan’ın Svat Vadisi’ni kontrol altına aldığı dönemde meydana geldi. Yusufzay, olaydan sağ kurtuldu o tarihten sonra mücadelesini eğitim hakkı adına savaşarak verdi.

Svat Vadisi’ndeki Mingora şehrinde Taliban yönetimi tüm kızların okula gitmesini yasaklamış, kız çocuklarının eğitim hakları elinden almıştı. Malala, Taliban militanlarınca, kızların okula gitmesine yönelik kampanya yürüttüğü gerekçesiyle saldırıya uğradı.

O günden sonra Yusufzay’ın mücadelesi ve aktivist kimliği ikiye katlandı. 2014 yılında aldığı Nobel Barış Ödülü ile ödülü alan en genç kişi unvanına sahip olan Yusufzay, ödülü Pakistan’da okulların eğitiminde kullanacağını bildirmişti.

Dünya liderleriyle yakından görüşme fırsatını yakalayan Malala, memleketine ancak 2018 yılında ziyaret etmek için geri dönebildi.

Britanya’daki Vogue dergisine verdiği röportajda yöneltilen soru üzerine, kendi neslindeki aktivist arkadaşlarıyla iyi anlaştığını söyledi. Özellikle çevre aktivisti Greata Thunberg ve silah kontrolü savunucu Emma Gonzales ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Malala Yusufzay, Ben Malala adlı kitabının ön sözünde, ‘‘Haksızlığa maruz kalan ve sonra da susturulan bütün kızlar… Sesimizi birlikte duyuracağız’’ diyerek mücadelesini açıklamıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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