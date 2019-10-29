Yayla için karşı karşıya geldiler

Ferdi Durdu’nun haberine göre, Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle: “28 Ekim 2019 Tarihli bazı internet haber siteleri ile Ulusal ve yerel medya haberlerinde ‘’Akılalmaz Olay Adıyamanlılarla Malatyalılar Birbirine Girdi’’, ‘’Sınırdaki Yayla İki İli Karşı Karşıya Getirdi’’ başlığıyla yayınlanan haber içerikleri nedeniyle açıklama yapma gereği duyulmuştur. 18 Ekim 2019 Tarihinde ilimiz Yeşilyurt ilçesi Kozluk Mahallesi’nde Yeşilyurt Belediye ekiplerinin yol açma çalışmaları sırasında Kozluk Mahallesi sakinleri ile Adıyaman İli, Çelikhan İlçesi Çampınar Köyü sakinleri arasında yayla kullanımı anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıkmıştır. Çıkan tartışma sonucunda beş şahıs darp nedeniyle hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmıştır, olayla ilgili altı şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şahıslar serbest bırakılmış olup soruşturma halen devam etmektedir. İl ve ilçe jandarma ekipleri tarafından olay yeri ve çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup, halen bu tedbirler hassasiyetle devam ettirilmektedir. Yeşilyurt Belediyesi tarafından yol çalışması yapılan yerin, Valiliğimizce teknik elemanlara yaptırılan ölçüm ve incelemeler neticesinde Malatya İli Yeşilyurt İlçesine bağlı Kozluk Mahallesi ile Adıyaman İli Çelikhan İlçesi Çampınar Köyü arasındaki sınıra esas olan 06.01.1939 tarihli Kozluk Mahallesi (Köyü) Hudutnamesi ile 1/25.000 ölçekli Memleket Haritalarında belirtildiği şekilde Yeşilyurt İlçesi Kozluk Mahallesi sınırları dahilinde olduğu, dolayısıyla iki il arasında sınır anlaşmazlığı oluşturacak mahiyette olmadığı anlaşılmıştır. 18 Ekim 2019 tarihinde Kozluk Mahallesi sakinleri ile Çampınar Köyü sakinleri arasında meydana gelen ve sonrasında bazı şahıslar tarafından tırmandırılmak istenen gerginliğin, ülkemizin her zamandan fazla ihtiyaç duyduğu huzur ve kardeşlik ortamına zarar verdiği açıktır. Bu nedenle, söz konusu olayı bahane ederek vatandaşlarımız arasında husumeti besleyen davranış ve açıklamalarda bulunanlar hakkında gerekli takibat yapılacaktır. Olayın sükûnet bulması için tartışmanın her iki tarafı ile görüşmeler devam etmekte olup, konunun bölgede yaşayan vatandaşlarımız arasında gerginliğe neden olacak şekilde kamuoyuna yansıtılmasından uzak durulması gerekmektedir.”