Malatya'da cuma saati kaçta? Müslümanların bayramı olarak bilinen cuma günü öğle vektinde kılınan cuma namazı için Malatyalılar heyecan içinde. İslam dininde önemli bir yeri bulunan cuma namazı, haftalık olarak yapılan toplu ibadettir. Şartları toplayan kişilere farz olan olan Cuma namazı Malatya'da saat kaçta kılınacak? İşte 14 Eylül Malatya cuma saati...

MALATYA CUMA SAATİ - 14 EYLÜL

Diyanet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'da cuma namazı saat 12:29'da okunacak ezanla birlikte kılınacak.

MALATYA NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 14.09.2018 Cuma 04:37 06:00 12:29 15:59 18:45 20:02 15.09.2018 Cumartesi 04:38 06:01 12:28 15:58 18:43 20:01 16.09.2018 Pazar 04:39 06:02 12:28 15:57 18:42 19:59 17.09.2018 Pazartesi 04:40 06:03 12:27 15:56 18:40 19:57 18.09.2018 Salı 04:41 06:04 12:27 15:55 18:39 19:55 19.09.2018 Çarşamba 04:42 06:04 12:27 15:54 18:37 19:54 20.09.2018 Perşembe 04:43 06:05 12:26 15:53 18:35 19:52 21.09.2018 Cuma 04:44 06:06 12:26 15:52 18:34 19:50 22.09.2018 Cumartesi 04:45 06:07 12:26 15:51 18:32 19:49 23.09.2018 Pazar 04:46 06:08 12:25 15:50 18:31 19:47 24.09.2018 Pazartesi 04:47 06:09 12:25 15:49 18:29 19:45 25.09.2018 Salı 04:48 06:10 12:25 15:48 18:28 19:44 26.09.2018 Çarşamba 04:49 06:11 12:24 15:46 18:26 19:42 27.09.2018 Perşembe 04:50 06:12 12:24 15:45 18:24 19:40 28.09.2018 Cuma 04:51 06:12 12:24 15:44 18:23 19:39 29.09.2018 Cumartesi 04:52 06:13 12:23 15:43 18:21 19:37 30.09.2018 Pazar 04:53 06:14 12:23 15:42 18:20 19:35

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