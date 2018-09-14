Malatya'da cuma saati kaçta? Müslümanların bayramı olarak bilinen cuma günü öğle vektinde kılınan cuma namazı için Malatyalılar heyecan içinde. İslam dininde önemli bir yeri bulunan cuma namazı, haftalık olarak yapılan toplu ibadettir. Şartları toplayan kişilere farz olan olan Cuma namazı Malatya'da saat kaçta kılınacak? İşte 14 Eylül Malatya cuma saati...
MALATYA CUMA SAATİ - 14 EYLÜL
Diyanet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'da cuma namazı saat 12:29'da okunacak ezanla birlikte kılınacak.
MALATYA NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
|TARİH
|İMSAK
|GÜNEŞ
|ÖĞLE
|İKİNDİ
|AKŞAM
|YATSI
|14.09.2018 Cuma
|04:37
|06:00
|12:29
|15:59
|18:45
|20:02
|15.09.2018 Cumartesi
|04:38
|06:01
|12:28
|15:58
|18:43
|20:01
|16.09.2018 Pazar
|04:39
|06:02
|12:28
|15:57
|18:42
|19:59
|17.09.2018 Pazartesi
|04:40
|06:03
|12:27
|15:56
|18:40
|19:57
|18.09.2018 Salı
|04:41
|06:04
|12:27
|15:55
|18:39
|19:55
|19.09.2018 Çarşamba
|04:42
|06:04
|12:27
|15:54
|18:37
|19:54
|20.09.2018 Perşembe
|04:43
|06:05
|12:26
|15:53
|18:35
|19:52
|21.09.2018 Cuma
|04:44
|06:06
|12:26
|15:52
|18:34
|19:50
|22.09.2018 Cumartesi
|04:45
|06:07
|12:26
|15:51
|18:32
|19:49
|23.09.2018 Pazar
|04:46
|06:08
|12:25
|15:50
|18:31
|19:47
|24.09.2018 Pazartesi
|04:47
|06:09
|12:25
|15:49
|18:29
|19:45
|25.09.2018 Salı
|04:48
|06:10
|12:25
|15:48
|18:28
|19:44
|26.09.2018 Çarşamba
|04:49
|06:11
|12:24
|15:46
|18:26
|19:42
|27.09.2018 Perşembe
|04:50
|06:12
|12:24
|15:45
|18:24
|19:40
|28.09.2018 Cuma
|04:51
|06:12
|12:24
|15:44
|18:23
|19:39
|29.09.2018 Cumartesi
|04:52
|06:13
|12:23
|15:43
|18:21
|19:37
|30.09.2018 Pazar
|04:53
|06:14
|12:23
|15:42
|18:20
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19:35