'Her şeyi anlattım' diyerek suçu kabul etti

Ferdi Durdu’nun haberine göre, Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Zeyyat Ağaoğlu hazır bulunurken, Ali Rıza Üzel, Agit Murat Bark ve Abdurrahman Akyol ise tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme Başkanı Türker Türkoğlu, iddia makamının talebini sordu. İddia makamı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Tutuklu sanık Zeyyat Ağaoğlu, mahkeme huzurunda verdiği ifadede, “Hiçbir örgüte üyeliğim ya da bağım yok. Örgütle yakından uzaktan bir bağım yok. Bu suçu kesinlikle kabul etmiyorum” dedi.

SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan tutuklu sanık Agit Murat Bark ise “Bir yıldır tutukluyum ve mağdur durumdayım. Benim bu olayla ilgim yoktur. Ali Rıza kapı komşumuz. Allah rızası için iyilik yaptım, abisini hastaneye götürdüm” beyanında bulundu.

Tutuklu sanık Abdurrahman Akyol ise ifadesinde, “Ben işinde gücünde sorumluluk sahibi bir insanım. Ali Rıza’nın abisi kanser hastası, ehliyeti olmadığı için abisini hastaneye götürdüm. Yaptığım iyilik tutuklanmama neden oldu. Örgütle ya da herhangi bir siyasi partiyle ilgim yoktur” iddiasında bulundu.

Ele geçirilen patlayıcı yüklü otomobilin sürücüsü olarak tutuklanan Ali Rıza Üzel de kendisiyle seyahat eden kişilerin patlayıcı maddeyle ilgilerinin olmadığını iddia ederek, kendinin kabullendiğini ve her şeyi anlattığını söyledi.

Mahkemeye heyeti, tutuklu sanıkların ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İddianamede, 14 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 1,5 yıldan 34,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

OLAY

Polis ekipleri, Elazığ-Malatya kara yolundaki uygulama noktasında 1 Kasım 2018'de şüphelendikleri otomobili durdurmuş, aramada yakıt deposuna zulalanmış 30 pakette 28 kilo 60 gram patlayıcı, iki alıcı anahtar, tuş takımı ve kullanım bilgileri bulunan verici cihaz ile 5 elektrikli fünye ele geçirilmişti.

Soruşturma kapsamında daha önce adliyeye sevk edilen, aralarında araç sürücüsü Ali Rıza Üzel'in de bulunduğu 8 zanlı tutuklanmış, 6 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Araçta ele geçirilen patlayıcının, "çok kuvvetli askeri mühimmat" sınıfında bulunan "RDX ve PENT" karışımı plastik patlayıcı olduğu belirlenmişti.

Patlayıcı yüklü aracı kullanan şüphelinin ifadeleri doğrultusunda Çankırı'da 42 kilo 994 gram, Antalya'da da 24 kilo 354 gram patlayıcı toprağa gömülü halde ele geçirilmişti.

Şüphelinin, Suriye'den getirilen plastik patlayıcıyı, Mardin Kızıltepe kırsalında teslim aldığı ve İstanbul'a götürmek istediği tespit edilmişti.