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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesi olarak belirlediği 3.3 büyüklüğündeki deprem, saat 20.18'de meydana geldi. Yerin 10.14 kilometre derinliğinde olan deprem, Malatya'nın ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli endişe yaratan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 9, 2019
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 9 NİSAN 2019
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.04.09 20:20:39 36.1997 28.3503 53.5 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2019.04.09 20:18:04 38.1700 38.5337 5.3 -.- 3.0 3.1 ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2019.04.09 16:43:45 37.4945 29.3487 5.3 -.- 2.5 -.- APA-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.04.09 16:33:04 38.4593 39.1337 23.6 -.- 1.9 -.- GUNBALI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2019.04.09 16:28:18 38.4388 39.0863 5.0 -.- 2.3 -.- GOZELI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2019.04.09 16:25:23 39.9580 39.6495 3.6 -.- 2.7 -.- OGUZ-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2019.04.09 15:21:51 40.7992 27.5765 15.5 -.- 2.2 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.04.09 14:53:01 38.7100 38.1885 5.0 -.- 2.3 -.- KOSAR-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2019.04.09 14:36:11 39.4305 40.4875 4.3 -.- 3.0 3.1 GUZGULU-YEDISU (BINGOL) REVIZE01 (2019.04.09 14:36:11)
2019.04.09 14:25:35 39.6563 23.9135 20.2 -.- 3.4 3.4 YUNANISTAN İlksel
2019.04.09 13:35:43 36.4663 28.7198 5.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.04.09 13:15:05 40.1817 30.7932 7.9 -.- 1.8 -.- ASAGIKINIK-GOYNUK (BOLU) İlksel
2019.04.09 12:51:48 40.2015 33.3800 9.3 -.- 2.2 -.- KILCAK-KALECIK (ANKARA) İlksel
2019.04.09 12:16:35 35.3837 33.2252 0.0 -.- 1.6 -.- KIBRIS-LAPTA İlksel
2019.04.09 12:01:01 34.4808 33.8642 23.1 -.- 2.6 -.- KIBRIS ACIKLARI-GUNEY--(AKDENIZ) İlksel
2019.04.09 12:00:06 37.2323 28.1982 0.0 -.- 1.7 -.- PASAPINARI-(MUGLA) İlksel
2019.04.09 11:52:49 38.3498 41.0585 7.4 -.- 2.0 -.- INKAYA-KULP (DIYARBAKIR) İlksel
2019.04.09 11:49:10 37.4607 29.4160 3.7 -.- 2.4 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.04.09 11:42:30 37.4683 29.3135 14.8 -.- 2.1 -.- ALAATTIN-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.04.09 11:25:23 36.4737 28.7147 1.7 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.04.09 11:22:08 35.4778 29.9378 13.2 -.- 3.6 3.8 AKDENIZ REVIZE01 (2019.04.09 11:22:08)
2019.04.09 10:51:19 36.0717 29.2655 5.0 -.- 2.0 -.- KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2019.04.09 10:23:34 37.5370 29.4225 9.3 -.- 1.6 -.- KARAHUYUKAFSARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.04.09 09:46:37 37.2228 28.1723 0.0 -.- 1.9 -.- CAYBUKU-(MUGLA) İlksel
2019.04.09 09:19:28 38.5025 39.3460 11.2 -.- 2.0 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2019.04.09 08:54:19 38.8787 38.1352 5.1 -.- 1.7 -.- BALLIKAYA-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2019.04.09 08:51:57 38.7660 38.1707 1.1 -.- 1.3 -.- YUREKTASI-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
2019.04.09 08:32:37 37.4302 29.4295 8.6 -.- 1.3 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.04.09 08:04:02 36.4730 28.7113 5.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.04.09 07:17:31 36.5103 28.7287 8.7 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
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