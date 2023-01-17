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Malatya'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

Malatya'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 34'ü Afganistan, 1'i Bangladeş uyruklu olmak üzere 35 düzensiz göçmen yakalandı

Malatya'da 35 düzensiz göçmen yakalandı
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AA

Malatya'da yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 35 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Battalgazi ilçesi Şehitfevzi Mahallesi'ndeki bir evde çok sayıda düzensiz göçmenin bulunduğunu tespit etti.

AA'nın haberine göre; adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 34 Afganistan, 1 Bangladeş uyruklu 35 düzensiz göçmeni yakaladı.

Emniyet müdürlüğüne götürülen düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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