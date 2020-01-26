Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Pütürge ilçesinde saat 05.22'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
AA'nın haberine göre; depremin yerin 11,5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği aktarıldı.
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