İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, ilçede ismi açıklanmayan şüphelilerin bulunduğu adrese operasyon düzenledi.

DHA'nın haberine göre evde yapılan aramada 5 milyon lira değerinde olduğu değerlendirilen Roma ve Bizans dönemine ait 484 parça tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.