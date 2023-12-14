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        Haberler Gündem Malatya'da 54 kilo 150 gram skunk ele geçirildi - Güncel haberler

        Malatya'da 54 kilo 150 gram skunk ele geçirildi

        Malatya'da 54 kilo 150 gram skunk ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 20:31 Güncelleme: 14.12.2023 - 20:31
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        Malatya'da 54 kilo 150 gram skunk ele geçirildi
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        Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadelesi sürüyor.

        Ekiplerin kentte sokak satıcılarına yönelik uygulaması ve Kale uygulama noktasındaki denetimleri sonucu, 54 kilo 150 gram skunk, 308,05 gram metamfetamin, 33,2 gram esrar, 25 reçeteye tabi hap ve 6 bin 100 TL para ele geçirildi.

        "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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