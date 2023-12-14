Malatya'da 54 kilo 150 gram skunk ele geçirildi Malatya'da 54 kilo 150 gram skunk ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadelesi sürüyor.

Ekiplerin kentte sokak satıcılarına yönelik uygulaması ve Kale uygulama noktasındaki denetimleri sonucu, 54 kilo 150 gram skunk, 308,05 gram metamfetamin, 33,2 gram esrar, 25 reçeteye tabi hap ve 6 bin 100 TL para ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

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