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        Haberler Gündem Malatya'da 6 kilo 280 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Güncel haberler

        Malatya'da 6 kilo 280 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Malatya'nın Kale ilçesinde 6 kilo 280 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 19:13 Güncelleme: 08.02.2024 - 19:13
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uygulama noktasında durdurulan yabancı plakalı otomobilde dedektör köpekle arama yapıldı.

        Aracın farklı yerlerine saklanmış 6 kilo 280 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, yabancı uyruklu şüpheli A.P. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen A.P. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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