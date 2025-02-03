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        Haberler Gündem Eğitim Malatya'da 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek

        Malatya'da depremin ikinci yılı nedeniyle 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek

        Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yılında anma programı ve yapılacak mezarlık ziyaretleri dolayısıyla il genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda 6 Şubat'ta eğitim-öğretime bir gün ara verileceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 19:04 Güncelleme: 03.02.2025 - 19:04
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        Malatya'da 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
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        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen asrın felaketinin 2. yıl dönümünde ilimizde düzenlenecek anma programı ve depremde yakınlarını kaybetmiş vatandaşlarımız tarafından yapılacak mezarlık ziyaretleri nedeniyle; kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personelimiz, kamu hizmetlerini aksatmayacak, tüm tedbirler alınacak şekilde, 6 Şubat 2025 tarihinde bir gün idari izinli sayılacak." ifadeleri kullanıldı.​​​​​​

        Kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanabileceğinin ifade edildiği açıklamada, ayrıca öğrenci taşımasında kullanılan servis araçlarının da fazladan bir trafik yoğunluğu oluşturabileceği değerlendirilerek, il genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim-öğretime 6 Şubat'ta bir gün süreyle ara verileceği kaydedildi.

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