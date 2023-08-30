Malatya'da ağır hasarlı bina patlayıcı yardımıyla yıkıldı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da ağır hasarlı bir bina, patlayıcıyla kontrollü şekilde yıkıldı
Giriş: 30.08.2023 - 18:57 Güncelleme: 30.08.2023 - 18:57
Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar alan 9 katlı binanın yıkımında patlayıcı kullanıldı.
Uzman ekipçe güvenlik önlemlerinin alındığı bina, 200 kilogram patlayıcı, 2 bin 500 kapsül kullanılarak kontrollü yıkıldı.
Bazı vatandaşlar da yıkımı izledi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.