Malatya'da AK Parti'den 9 istifa

DHA'nın haberine göre 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti Battalgazi Belediye Başkan aday adayı olan Ali Ekinci ile daha önce AK Parti'den belde ve ilçe belediye başkanlıkları yapan Abdulvahap Şerefhanlı, Mustafa Karaman, İbrahim Halil Erdal, Mehmet Tan, İbrahim Karadeniz, Cumali Ekin, Kasım Tilbaç ve Muhittin Tuhan, partiden istifa ettiklerini duyurdu.