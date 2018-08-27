Olay Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre gece yarası iki ayrı otomobil ile Zafer Mahallesi Sarsalkım sokağa gelen iki kişi henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü sokak içerisinde bulunan 4 katlı bir apartmanın giriş kapısına pompalı tüfekle 4 el ateş açtıktan sonra olay yerinde hızla kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.

İHA'nın haberine göre ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemli aldı. Sokak sakinlerinin büyük korku yaşadığı,ölen ya da yaralananın olmadığı saldırı sonrası olay yerine gelen inceleme ekipleri, sokakta delil çalışması yaptı.

Olaya karıştığı belirlenen T.K. ile İ.B.'nin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri kısa süre içerisinde T.K.'yı İpek Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına alınırken,olayda kullanılan pompalı tüfek Salıköprü Mahallesi'nde bir otoparkta park halinde olan bir otomobilin içerisinde bulundu.

Polis ekiplerinin olaya karışan diğer şüpheli olan İ.B.'yi yakalamak için başlatmış olduğu çalışma sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ