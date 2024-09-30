Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Malatya'da askeri araç, otomobille çarpıştı: 5'i asker 8 yaralı | Son dakika haberleri

        Malatya'da askeri araç, otomobille çarpıştı: 5'i asker 8 yaralı

        Malatya'da jandarma devriye aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5'i asker 8 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 00:46 Güncelleme: 30.09.2024 - 00:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Askeri araç, otomobille çarpıştı: 5'i asker 8 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Malatya'da askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu 5'i jandarma personeli 8 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen jandarma devriye aracı ile otomobil, Malatya-Sivas karayolunun Kendirli mevkisinde çarpıştı.

        5'İ JANDARMA PERSONELİ 8 KİŞİ YARALANDI

        Jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği kazada 5'i jandarma personeli 8 kişi yaralandı. AA'nın haberine göre; yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

        MALATYA VALİSİ YAVUZ'DAN AÇIKLAMA

        Malatya Valisi Seddar Yavuz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevden dönen jandarma aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 5’i jandarma personeli 8 kişinin yaralandığını belirterek, "Yaralılar süratle hastanelere ulaştırılmış, tedavilerine başlanmıştır. Acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Malatya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Jose Mourinho'dan flaş hareket!
        Jose Mourinho'dan flaş hareket!
        Fenerbahçe hata yapmadı!
        Fenerbahçe hata yapmadı!
        Serhat Akın'a saldırı talimatı Gürcistan'dan
        Serhat Akın'a saldırı talimatı Gürcistan'dan
        Kan donduran olay! 80 yaşındaki adam yengesini öldürdü
        Kan donduran olay! 80 yaşındaki adam yengesini öldürdü
        Güney'den Kuzey'e net uyarılar
        Güney'den Kuzey'e net uyarılar
        Maçka Parkı'nda biri kadın 2 kişiye saldırı
        Maçka Parkı'nda biri kadın 2 kişiye saldırı
        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Anadolu Efes!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Anadolu Efes!
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu? Cep telefonu ve kulaklığı bulundu genç kızdan haber yok
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu? Cep telefonu ve kulaklığı bulundu genç kızdan haber yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BGM'de siftah!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BGM'de siftah!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi?
        Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi?
        Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        "Aramızda bir sorun yok"
        "Aramızda bir sorun yok"
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        Defnedildiği gün unutuldu
        Defnedildiği gün unutuldu
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        Adana'nın kazananı
        Adana'nın kazananı
        Dünyada bir ilk
        Dünyada bir ilk
        En büyük pişmanlığını açıkladı
        En büyük pişmanlığını açıkladı