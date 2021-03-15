Malatya'da babasını av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen lise öğrencisi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri bir ihbar üzerine Yeşilyurt ilçesi Kaynarca Mahallesi'ndeki tek katlı eve gitti.
Evde Reşat A'yı silahla vurulmuş halde bulan ekipler, olay yerine 112 Acil Servis ekiplerini çağırdı. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Reşat A'nın hayatını kaybettiği belirledi.
Olayla ilgili araştırma başlatan güvenlik güçleri, Reşat A'nın oğlu lise öğrencesi A.A'yı cinayet zanlısı olduğu gerekçesiyle gözaltına aldı.
A.A'nın emniyette verdiği ifadesinde, babasını av tüfeğiyle öldürdüğünü söylediği öne sürüldü.
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