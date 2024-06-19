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        Haberler Gündem Malatya'da baraj gölüne giren Mustafa, boğuldu - Güncel haberler

        Malatya'da baraj gölüne giren Mustafa, boğuldu

        Malatya'nın Kale ilçesinde, sıcak havadan bunalıp Karakaya Baraj Gölü'ne giren 13 yaşındaki Muhammed Mustafa Kiraz, boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 19:36 Güncelleme: 19.06.2024 - 19:36
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        Baraj gölüne giren çocuk boğuldu
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        Olay, saat 15:00 sıralarında ilçeye bağlı Kumluyazı Mahallesi’nde meydana geldi.

        Sıcak havadan bunalıp Karakaya Baraj Gölü’ne giren Muhammed Mustafa Kiraz suda kayboldu.

        Birlikte suya girdiği arkadaşları tarafından durumun fark edilmesi ile 112 Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

        Bölgeye UMKE, Jandarma ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na ait arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler yaptıkları çalışma sonucunda sağ olarak kurtarılan Muhammed Mustafa Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Muhammed Mustafa, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Kiraz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Morgu’na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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