Malatya'da bıçakla yaralanan kişi hastanede öldü

AA

Alınan bilgiye göre, Cemal Gürsel Mahallesi'nde güvercin besleyen Ahmet Şinasi Durdu (40) ile aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen V.U. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.U, Ahmet Şinasi Durdu'yu vücudunun farklı yerlerinden bıçakladı.

Ağır yaralanan Durdu, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, cinayet şüphelisi V.U. ile E.S'yi Paşaköşkü Mahallesi'nde yakaladı.

Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.