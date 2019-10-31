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Malatya'da bin 200 litre sahte içki ele geçirildi

AA

Malatya'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda 1200 litre sahte içki ile 2 av tüfeği ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı

Malatya

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bin 200 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ve sahte alkol üretimi ve satışının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Oluşturulan özel ekip tarafından yürütülen çalışmalarda, Yeşilyurt ilçesinde 2 kişinin evlerinde sahte rakı imal ederek, satış yaptığı belirlendi.

Söz konusu adreslere operasyon düzenleyen jandarma ekiplerince, bin 200 litre sahte içki, alkol yapımında kullanılan bir düzenek ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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