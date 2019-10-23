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Malatya'da bin litre kaçak alkol ele geçirildi

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bin litre kaçak alkol ele geçirildi.

Özel ekip yakaladı

Ferdi Durdu'nun haberine göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak/sahte alkol ile mücadele kapsamında oluşturulan özel ekip marifetiyle yürütülen çalışmalar neticesinde, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 2 şüphelinin evlerinde kaçak rakı imal ederek ticaretini yaptıkları tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22 Ekim'de iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda bin litre kaçak alkol ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

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